Нарушила режим. Дочь экс-главы Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара переведена в колонию общего режима из-за нарушения условий отбывания наказания. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

— Из-за злостного нарушения порядка отбывания... принято решение о замене наказания осуждённой Гульнаре Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с законодательством, — пояснили в ведомстве.

Каримову в 2017 году приговорили к 10 годам заключения, но позднее наказание сменили на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства её дочери в Ташкенте.

В связи с послаблением она должна была следовать ряду правил — например, ей запрещалось покидать жилище и выходить в Сеть.

По информации прокуратуры, она нарушила ограничения, что и стало причиной перевода в колонию.

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