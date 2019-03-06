Любовь под любой процент. Эксперты раскрыли сумму микрозаймов мужчин к 8 Марта

Половина кавалеров намерены оформить кредиты, чтобы купить дамам косметику, остальным деньги нужны на ресторан, подарочные сертификаты, украшения...

В 2019 году мужчины к Международному женскому дню оформят 250 тысяч микрозаймов на общую сумму более двух миллиардов рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования финансового агрегатора "Юником24".

Сообщается, что это на несколько сотен тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Эксперты объясняют это вовсе не внезапными приступами щедрости россиян, а причинами более прозаичными: реальные доходы стали меньше, а цены только растут.

Половина мужчин прибегнут к помощи микрофинансовых организаций ради покупки косметики дамам.

Ещё 5% деньги нужны на поход в ресторан, 10% мужчин потратят их на подарочные сертификаты, 9% — на бытовую технику, 6% — на украшения, 4% — на меховые изделия, 3% — на букеты, 2% преподнесут подарок деньгами, 1% — порадуют любимых домашними питомцами.