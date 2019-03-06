В США задумались об усилении санкций против КНДР

В американской администрации сообщили, что будут следить за всеми решениями республики.

США изучают варианты усиления ограничительных мер против Северной Кореи, если она не пойдёт на денуклеаризацию, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. Его слова приводит Fox News Business.

Мы взглянем на возможные решения, которые могут быть приняты КНДР, — серьёзно ли они настроены на переговоры, хотят ли к ним вернуться и в конечном счёте привержены ли они отказу от программы ядерного оружия и связанных с ней [программ] Джон Болтон

— Если они не хотят этого делать, то, думаю, президент [Дональд] Трамп ясно сказал, что они не получат освобождения от сокрушительных санкций, введённых против них. Мы изучаем усиление этих санкций, — отметил советник.

Напомним, Ким Чен Ын и Дональд Трамп досрочно покинули место проведения переговоров 28 февраля, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома заявил, что санкции США против КНДР останутся в силе.

СМИ сообщали, что причиной досрочного завершения саммита США — КНДР стало требование Вашингтона закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный завод по обогащению урана.