Пентагон выделит $63 млн на создание гиперзвукового оружия

Американская компания — разработчик военной техники и вооружения Raytheon заключила контракт на сумму 63 миллиона долларов с Управлением перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США на разработку гиперзвукового оружия. Об этом сообщается на сайте компании.

— Компания Raytheon выиграла контракт DARPA на 63,3 миллиона долларов США на дальнейшее развитие программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide (TBG), — говорится в сообщении

Отмечается, что указанная сумма выделяется на "критический анализ", а также на освоение "ключевой" технологии разрабатываемого проекта. На сайте DARPA указано, что программа TBG включает как наземные, так и лётные испытания.

Само же оружие представляет собой некий блок с зарядом, который устанавливается на ракету, способную развить скорость больше пяти махов, или примерно 6400 км/ч. В определённый момент блок от неё отделяется и продолжает путь до цели самостоятельно. Оператор в этот момент может им управлять, но без возможности ускорения, поскольку блок не имеет собственного двигателя.

В компании также заявили, что этот контракт стал "ещё одним" среди растущего числа гиперзвуковых программ. И это легко подтверждается на официальном сайте, где можно найти данные о разработке ракет, глиссирующих гиперзвуковых торпед, их носителей и многого другого.