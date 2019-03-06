В Росстате рассказали, сколько россияне накопили в 2018 году

Россияне по-прежнему доверяют большую часть своих сбережений банкам. По прогнозам аналитиков, в ближайший год их счета продолжат пополняться.

За 2018 год россияне накопили три триллиона рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Сообщается, что общий объём сбережений достиг 33,6 триллиона.

Большую часть этих денег — 22,3 триллиона рублей — жители страны хранят на банковских вкладах, ещё 6,2 триллиона — наличными, а пять триллионов — в ценных бумагах.

По мнению аналитиков, в этом году накопления продолжат увеличиваться по нескольким причинам: во-первых, возрастут ставки по вкладам, во-вторых, инфляция сделает ещё более невыгодными крупные покупки.

Эксперты советуют хранить деньги в валюте: за прошлый год доллар подорожал на 13%, благодаря этому вклады в американской валюте стали вдвое доходнее рублёвых.