В Росстате рассказали, сколько россияне накопили в 2018 году

За 2018 год россияне накопили три триллиона рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Сообщается, что общий объём сбережений достиг 33,6 триллиона.
Большую часть этих денег — 22,3 триллиона рублей — жители страны хранят на банковских вкладах, ещё 6,2 триллиона — наличными, а пять триллионов — в ценных бумагах.
По мнению аналитиков, в этом году накопления продолжат увеличиваться по нескольким причинам: во-первых, возрастут ставки по вкладам, во-вторых, инфляция сделает ещё более невыгодными крупные покупки.
Эксперты советуют хранить деньги в валюте: за прошлый год доллар подорожал на 13%, благодаря этому вклады в американской валюте стали вдвое доходнее рублёвых.
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