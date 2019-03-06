Нацбанк Украины заявил о сокращении золотовалютных резервов

Представители Нацбанка Украины сообщили, что золотовалютный резерв государства в феврале сократился почти на три процента. Об этом говорится на сайте регулятора.

Согласно сообщению Нацбанка, украинский золотой резерв уменьшился на 2,9%, по состоянию на 1 марта он составляет 20,2 миллиона долларов.

По данным регулятора, сокращение резерва связано преимущественно с выплатами по госдолгу Украины.

В январе стало известно, что Украина планирует выплатить по госдолгу 15 миллиардов долларов и сразу же занять 12 миллиардов.