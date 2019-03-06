Четыре клипа рэпера Хаски заблокировали по решению суда в Краснодаре

В тексте решения говорится, что видео побуждают к насилию, проституции, употреблению наркотиков и алкоголя.

На всей территории России запретили смотреть клипы рэпера Хаски "Иуда", "Поэма о Родине", "Пуля-дура" и "Пироман 17". Об этом сообщили адвокаты исполнителя в телеграм-канале "Правозащита Открытки".

По их словам, таково решение Советского районного суда в Краснодаре, причём принято оно было ещё в декабре 2018 года, но рэпера об этом никто не проинформировал. Его представители подчеркнули, что знали лишь о блокировке клипа "Иуда".

Отмечается, что суд признал все четыре творения побуждающими детей к суициду, употреблению наркотиков и алкоголя, проституции, насилию и так далее.

Напомним, Хаски задержали в ноябре 2018 года после того, как он забрался на крышу автомобиля, чтобы использовать её вместо сцены для своего выступления. Ему дали 12 суток за мелкое хулиганство.