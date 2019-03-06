JAXA и Toyota разработают свой луноход

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и автопроизводитель Toyota будут вместе заниматься разработкой лунохода для изучения поверхности спутника Земли. Об этом информирует агентство Kyodo.

Сообщается, что официально об этом объявят 12 марта. Более подробных данных к настоящему времени не приводится.

Ранее стало известно, что в 2031–2035 годах Россия намерена отправить на спутник Земли луноход, который в перспективе будет добывать там полезные ископаемые.