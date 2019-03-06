Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков к тюрьме

Приговор вступит в силу через неделю, до этого времени россиянам можно подать апелляцию.

Южнокорейский суд сегодня приговорил пятерых российских моряков с судна "Палладий" к тюремным срокам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консула РФ в Пусане Романа Быкова.

— Сегодня был оглашён приговор. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — год, ещё трое моряков — по 10 месяцев, старшему механику назначили приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок, — пояснил дипломат.

Он добавил, что приговор вступит в силу через неделю, до этого времени можно подать апелляцию. Быков рассказал, что в ближайшее время сотрудники консульства в Пусане намерены посетить СИЗО, где содержатся россияне.

Судно "Палладий" было задержано в Пусане летом 2018 года за долги по зарплате. В начале сентября оно попыталось уйти из Южной Кореи без оформления документов, игнорируя требования властей вернуться. В результате к его задержанию была привлечена береговая охрана и вертолёт с десантом. При задержании команда оказала сопротивление.

После этого судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов были арестованы, ещё два матроса ожидали суд на борту.