Большинство работодателей сталкивались с "исчезающими" сотрудниками

По мнению 82% опрошенных, всё чаще это происходит из-за боязни работника напрямую сказать о том, что его не устраивает.

Согласно проведённому опросу, около 66% процентов работодателей в России оказывались в ситуациях, когда соискатель пропадал после прохождения собеседования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала Headhunter.

Ещё 49% работодателей сталкивались со случаями, когда потенциальный сотрудник исчезал после предложения о трудоустройстве. Примерно четверть опрошенных рассказали о случаях, когда работник переставал выходить на связь даже после официального приёма на работу.

Это явление в мировой практике получило название "гостинг" (ghosting), образованное от слова ghost ("призрак"). И, как следует из отчёта, с этим явлением в России не более четырёх раз сталкивался 41% работодателей. Ещё 23% сталкивались с подобным от пяти до восьми раз. Более девяти случаев пропажи сотрудников происходило у 36% опрошенных.

Причём, по мнению 82% работодателей, это происходит в основном из-за "отсутствия у соискателей решимости сказать напрямую, что их что-то не устраивает". Второй самой частой причиной называется более высокооплачиваемая работа, на которую сотрудник уходит втихаря.

Одной из основных причин такого поведения является высокий уровень стресса — так считает 21% опрошенных. Помимо этого называются безответственность, инфантилизм молодёжи и низкая культура делового общения.