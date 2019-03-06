На Пхукете погибла туристка из России

Сотрудники отеля нашли постоялицу лежащей лицом вниз под балконом без признаков жизни.

27-летняя россиянка погибла на острове Пхукет в Таиланде, выпав с балкона гостиничного номера на четвёртом этаже, информирует Phuket News.

Трагедия произошла накануне утром в одной из гостиниц района Патонг Бич, уточняется в сообщении. По данным следствия, причиной падения туристки стал несчастный случай из-за алкогольного опьянения.

Накануне девушка вернулась пьяной в гостиницу с подругой, приехавшей на отдых вместе с ней 25 февраля. Женщины продолжили выпивать на балконе своего номера. Утром сотрудники отеля нашли постоялицу лежащей лицом вниз под балконом без признаков жизни, после чего сразу вызвали спасателей и полицию. Женщину доставили в больницу, где врачи констатировали смерть в результате падения с высоты и несовместимой с жизнью черепно-мозговой травмы, сообщает издание.

Вторая постоялица номера, которая была разбужена полицейскими, рассказала, что помнит только, как ушла спать утром, а подруга осталась на балконе.

Как выяснило РИА "Новости" в Посольстве России в Бангкоке, сотрудники консульского отдела связались с родственниками погибшей и поддерживают с ними контакт.

— После окончания следствия, которое сейчас идёт, будет организована репатриация останков, — приводит агентство слова собеседника в диппредставительстве.