Пять человек погибли в результате ДТП с минивэном на Ставрополье

Пять человек погибли в результате ДТП с участием минивэна, который выполнял частную перевозку из Азербайджана в Москву, и автомобиля ГАЗ-66 в Ставропольском крае. Об этом сообщило региональное УГИБДД.

Согласно предварительной информации, сегодня около 5:30 по московскому времени водитель ГАЗ-66 по неустановленным причинам выехал на встречку, где допустил столкновение с минивэном "Мерседес". От полученных травм на месте происшествия скончалось пять человек.

Отмечается, что несколько человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Точное количество участников ДТП, их личности и место проживания уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение в этом направлении затруднено.