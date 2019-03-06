Чиновница во Владимире назвала доставку продуктов в школы "вопросом родителей"

По её словам, учебные заведения отвечают лишь за обеспечение условий для организации питания.

Глава Департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах — это "ответственность родителя". Об этом информирует агентство "ПроВладимир".

Чиновница сделала такое заявление, комментируя отмену бесплатных завтраков для части младшеклассников во Владимире. При этом она сослалась на закон "Об образовании", согласно которому, по её словам, учебные заведения отвечают лишь за обеспечение условий для организации питания: кухонное оборудование, места для приготовления пищи и создание условий для её приёма.

А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, покупку продуктов питания, изготовление и так далее, — это уже вопрос родителей Ольга Беляева

По её словам, у людей сложилось ошибочное мнение, что эта обязанность закреплена за муниципалитетом или государством. Она заявила, что у муниципальных образований на сегодняшний день появились новые задачи, связанные в том числе с обеспечением безопасности учреждений, в связи с чем "приходится выбирать".

— И в ситуации дотационности отдельных муниципальных образований они принимают такие непопулярные решения, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы детей, особенно из малообеспеченных семей, из трудных семей, всё же поддерживали, — подчеркнула чиновница.

При этом некоторые категории семей обычно поддерживаются и федеральными, и местными властями, отметила чиновница.

Напомним, согласно закону № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", статья 37, "организация питания учащихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность".

Несколько дней назад ученики одной из школ Каменска-Уральского пожаловались в соцсетях, что в столовой им наливают компот с "червями".