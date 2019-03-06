СМИ: Россия разработала правила прохода Севморпути для иностранных кораблей

Правительство РФ разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.
Представители США не единожды заявляли, что заинтересованы в Севморпути и что РФ "не имеет права диктовать там свои условия". Но с принятием новых правил ситуация изменится, отмечает издание. Теперь иностранные корабли должны будут уведомлять Москву о своих планах за 45 суток и брать на борт российских лоцманов.
Также нужно будет указывать название кораблей, цель, маршрут и сроки плавания, перечислять их основные параметры (водоизмещение, ширину, длину, осадку и характеристики энергоустановки).
Правила были разработаны именно в связи с "активизацией в Арктической зоне военно-морской деятельности различных стран". Их целью является сохранение контроля над экологией и торговым судоходством.
При этом РФ оставляет за собой право отказать в проходе кораблей, а в случае несанкционированного движения по Севморпути Москва сможет применять меры вплоть до ареста или уничтожения судна, заявляют специалисты.
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