СМИ сообщили о задержании россиянина на Пхукете

На допросе мужчина признался, что бежал из России и въехал в Таиланд по туристической визе.

Полиция Таиланда задержала на Пхукете гражданина РФ Алексея Долженкова, который прятался там четыре года после ряда мошеннических финансовых операций в России, сообщает газета "Кхао Сот".

36-летний мужчина был задержан на Пхукете ещё на прошлой неделе, информирует издание со ссылкой на тайскую иммиграционную полицию. По данным газеты, в РФ постановление на арест Долженкова выпустили в октябре 2015 года. Тогда же россиянин прибыл в Таиланд. Находясь там, Долженков продолжал удалённо проводить финансовую деятельность в РФ через Интернет.

Он нанёс ущерб нескольким предприятиям в РФ на сумму более 7,5 миллиона долларов. На допросе он признался, что бежал из России и въехал в Таиланд по туристической визе. Он будет депортирован в РФ командующий иммиграционной полицией Таиланда Сурачет Хакпхан

В Посольстве России в Бангкоке подтвердили агентству РИА "Новости" факт задержания. Там отметили, что сейчас Долженков доставлен в Бангкок и содержится в СИЗО иммиграционной полиции Таиланда.