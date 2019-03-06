В Нью-Дели загорелось Министерство социальной справедливости

В одном из правительственных зданий, где располагается сразу несколько ведомств, начался сильный пожар. Сотрудников эвакуировали, на месте работает 25 пожарных расчётов.

Fire at Delhi’s CGO complex with many offices of the Central Govt affected. Video - Special Arrangement pic.twitter.com/zHPg7J7FRs — Nistula Hebbar (@nistula) 6 марта 2019 г.

По имеющейся информации, пожар начался на пятом этаже в офисе Министерства социальной справедливости. На этом же этаже располагается один из отделов индийских ВВС, Министерство лесной промышленности, водоснабжения и ещё несколько правительственных организаций.

Сообщений о погибших не поступало, но известно, что один из правоохранителей, находившихся на месте, госпитализирован после отравления угарным газом.