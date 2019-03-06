В Нью-Дели загорелось Министерство социальной справедливости

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В Нью-Дели загорелось Министерство социальной справедливости

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Фото © Twitter/Rahul Deo Kumar

В одном из правительственных зданий, где располагается сразу несколько ведомств, начался сильный пожар. Сотрудников эвакуировали, на месте работает 25 пожарных расчётов.

По имеющейся информации, пожар начался на пятом этаже в офисе Министерства социальной справедливости. На этом же этаже располагается один из отделов индийских ВВС, Министерство лесной промышленности, водоснабжения и ещё несколько правительственных организаций.

Сообщений о погибших не поступало, но известно, что один из правоохранителей, находившихся на месте, госпитализирован после отравления угарным газом.

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