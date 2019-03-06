Шестеро погибших. Стали известны подробности страшного ДТП на Ставрополье

В результате аварии с минивэном из Азербайджана в Ставропольском крае погибло шесть человек, а не пять, как сообщалось ранее, информирует РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Кроме того, по данным агентства, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало ещё пять человек. В ДТП, по информации ведомства, попал автомобиль ЗИЛ.

Уточняется, что пострадавшие доставлены в больницу Невинномысска.