Шестеро погибших. Стали известны подробности страшного ДТП на Ставрополье

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Шестеро погибших. Стали известны подробности страшного ДТП на Ставрополье

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В результате аварии с минивэном из Азербайджана в Ставропольском крае погибло шесть человек, а не пять, как сообщалось ранее, информирует РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Кроме того, по данным агентства, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало ещё пять человек. В ДТП, по информации ведомства, попал автомобиль ЗИЛ.

Уточняется, что пострадавшие доставлены в больницу Невинномысска.

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