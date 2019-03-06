Скворцова оказала экстренную помощь пассажирке рейса Москва — Ташкент

Глава российского Минздрава направлялась в Узбекистан на два дня с делегацией, когда одной из пассажирок экономкласса стало плохо.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сегодня ночью оказала экстренную помощь пассажирке рейса "Аэрофлота" Москва — Ташкент. Об этом сообщил Лайфу источник в авиационной отрасли.

Сообщается, что глава российского Минздрава направлялась в Узбекистан на два дня с делегацией, когда одной из пассажирок экономкласса рейса стало плохо: сразу после приёма еды у неё начались резкие боли в животе и стало тяжело дышать.

Один из пассажиров бизнес-класса, сопровождающий министра, спросил, нужна ли помощь, а сама глава ведомства сразу направилась в сторону экономкласса. Оценив состояние женщины, она дала ей лекарства из личной аптечки, и спустя 20 минут женщине стало легче.

По данным источника, пострадавшая покидала воздушное судно уже в нормальном состоянии.