Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде

Отличную новость для отечественных поклонников биатлона принёс очередной соревновательный день Универсиады, проходящей в эти дни в Красноярске, где весь пьедестал в спринтерской гонке достался российским девушкам.

Первое место заняла Екатерина Мошкова, ей удалось преодолеть дистанцию 7,5 км за 22 минуты 59,4 секунды. Второе место с тремя промахами и отставанием в 2,9 секунды заняла Ирина Казакевич. На третьем месте расположилась Тамара Воронина, у неё два промаха и 24,7 секунды отставания.

Примечательно, что, если бы призовыми были не только первые три, но и, например, шесть мест, представительницы России всё равно заняли бы весь пьедестал, поскольку на четвёртой строчке оказалась чемпионка Универсиады в индивидуальной гонке Наталья Гербулова (+30,9; 4), следом за ней Валерия Васнецова (+38,0; 3), а на шестом месте Елизавета Каплина (+48,9; 2).

Эта победа ещё сильнее укрепила лидерство России в общем медальном зачёте, где у россиян уже было 39 наград. Южная Корея — ближайший преследователь — заработала пять медалей.