Кроме того, министерство совместно с Роспотребнадзором должны будут обеспечить определение и приоритетное снижение особо опасных производственных выбросов в атмосферу.

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Минприроды проработать организацию раздельного сбора мусора. Как сообщили в пресс-службе правительства, предложения по этому вопросу министерство должно будет подготовить до 26 марта.

До 1 апреля Минприроды и Минтранс должны будут подготовить дополнительные предложения по развитию экологического туризма. До 5 апреля целому ряду министерств поручено подготовить предложения по дополнительным мерам, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух.

Кроме того, до 1 октября Минприроды совместно с Роспотребнадзором должны будут обеспечить определение и приоритетное снижение особо опасных производственных выбросов в атмосферу.

Как писал Лайф, в России разрабатывают новую систему сортировки мусора на базе нейросетей.