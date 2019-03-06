Россия попала в топ-20 стран с самым дешёвым мобильным интернетом

Самый доступный мобильный интернет можно найти в Индии, а вот американцам приходится платить чуть ли не больше всех.

Британская исследовательская фирма Cable опубликовала рейтинг стран с самым дешёвым мобильным интернетом. Лидером стала Индия.

Следом за ней идут Киргизия, Казахстан и Украина. Пятёрку лидеров по доступному мобильному интернету замыкает Руанда. Также в десятку попали Судан, Шри-Ланка, Монголия, Мьянма и Республика Конго.

Россия находится на 12-м месте, её опережает Израиль. Самый дорогой мобильный интернет можно найти в странах Океании и Африки. Северная Америка и Западная Европа тоже находятся в конце списка: США и Канада оказались на 182-й и 179-й позициях соответственно.