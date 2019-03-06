Уилл Смит сыграет отца теннисисток Серены и Винус Уильямс

Также актёр выступит продюсером фильма о первом тренере известных спортсменок под названием "Король Ричард".

Уилл Смит готов сыграть отца теннисисток Серены и Винус Уильямс. Как сообщает Variety, эта роль ему достанется в фильме "Король Ричард", в котором будет рассказана история Ричарда Уильямса.

Мужчина начал играть со своими дочками в теннис, когда тем было по четыре года. Он был их первым тренером, хотя опыта в большом теннисе у отца девочек не было вовсе. Сценарий к картине написал Зак Бейлин.

Смит не только сыграет в картине, но и выступит в роли продюсера. Что же касается Винус и Серены Уильямс, то они не раз становились олимпийскими чемпионками как в одиночном, так и парном разрядах.