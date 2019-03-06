Но уже начал кушать. Раненый приморский леопард всё ещё в тяжёлом состоянии

По словам специалистов, хищник идёт на поправку, но давать какие-либо прогнозы о его здоровье пока рано.

Раненый дальневосточный леопард, который 3 марта был найден сотрудниками нацпарка "Земля леопарда" на юге Приморского края, немного оправился от шока и начал есть, но его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым, передаёт РИА "Новости".

— Леопард накануне начал есть, сегодня питается активнее. Прогнозы на его состояние по-прежнему давать рано, специалисты наблюдают, пока они осторожны в своих оценках. Зверь ещё в тяжёлом состоянии, но прячется от людей, — приводит агентство слова представителя нацпарка.

По его словам, такое поведение более чем характерно для дикого хищника, всю жизнь прожившего вдали от человека. Представитель парка также отметил, что лечение зверя продолжается, через несколько дней будет проведён повторный осмотр.

Ранее Лайф сообщал, что на юге Приморского края был найден раненый дальневосточный леопард в тяжёлом состоянии.

Как сообщили специалисты, на его теле было обнаружено множество колотых гнойных ран, также у леопарда перелом задней левой лапы, сопровождающийся атрофией мышц. По версии зоологов, это произошло после схватки с другим пятнистым.

Дальневосточный леопард считается одной из самых редких крупных кошек в мире. На планете они обитают только на юго-западе Приморского края и на территории Китая в районе границы с Россией. На данный момент в Приморье насчитывается 86 взрослых особей и 21 котёнок.