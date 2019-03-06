Лайф публикует первые кадры с места ДТП на Ставрополье, где погибло 6 человек

Как стало известно, причиной аварии могла стать усталость водителя грузового авто. По данным ГИБДД, он уснул за рулём.

Появились первые кадры с места страшного ДТП на Ставрополье, где погибло шесть человек — житель Краснодарского края и пять граждан Азербайджана. По словам очевидца, на месте происшествия затруднено движение транспорта.

Напомним, инцидент произошёл сегодня около 05:30 мск. Столкнулись минивэн, который выполнял частную перевозку из Азербайджана в Москву, и автомобиль ГАЗ-66, выехавший на встречку. Как стало известно, причиной аварии могла стать усталость водителя грузового авто. По данным ГИБДД, он уснул за рулём.