По цене букета. Названы самые дешёвые авиабилеты для россиян в марте

Слетать за границу можно будет менее чем за восемь тысяч рублей, а путешествие внутри страны обойдётся в две тысячи рублей.

Специалисты сервиса по онлайн-бронированию Туту.ру определили самые дешёвые авиамаршруты, доступные россиянам с 5 по 31 марта. Среди международных рейсов лидируют перелёты из Москвы в Лейпциг и Минск.

Самыми бюджетными из внутренних оказались рейсы из Краснодара в Брянск и из Орска в Оренбург — стоимость билетов здесь не превышает две тысячи рублей. Не сильно ударят по карману также перелёты из Москвы в Симферополь и Сочи.

Самыми доступными из международных рейсов оказались самолёты из столицы в Кёльн, Минск, Лейпциг, Ригу, Берлин, Стамбул, а также немецкий город Карлсруэ. У тройки лидеров цена авиабилета не превышает восьми тысяч рублей.