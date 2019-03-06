Киев подготовил план Б на случай провала переговоров с РФ по газу

В МИД Украины рассказали, что с созданием этого плана помогали Соединённые Штаты.

Украина разработала план на случай, если переговоры с Россией по транзиту газа в Европу провалятся. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на замглавы МИД Украины Елену Зеркаль, которая отметила, что после завершения нынешнего контракта Киев намерен придерживаться плана А.

Заключается он в ратификации новых предложений к Соглашению об ассоциации с ЕС по интеграции Украины в энергетическое пространство, а также в том, чтобы сделать их юридически обязывающими.

В то же время Зеркаль добавила, что Киев хорошо "изучил уроки" газового кризиса 2009 года, поэтому вместе с "партнёрами" готовит предупредительные меры на случай провала переговоров.

— Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединённых Штатов, — сказал она, не уточняя, о чём конкретно идёт речь.

Как писал Лайф, ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия не перестанет поставлять газ по действующим трубопроводам.