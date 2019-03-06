Заряды снега и штормовой ветер. Москвичей предупредили о резком похолодании

Столбики термометров утром в столице будут курсировать в пределах 0...–2 градуса, вечером морозы окрепнут.

Комфортная погода в Москве сменится резким похолоданием со скоротечными, но интенсивными зарядами снега и порывистым ветром скоростью 5–10 м/с. А всему виной холодный атмосферный фронт, который прорвётся в регион 6 марта.

Согласно прогнозу специалистов "Фобоса", на дорогах образуется гололедица. При этом до 15:00–16:00 велика вероятность метели. К вечеру в столицу придёт другой антициклон — скандинавский. Благодаря ему снегопад и ветер сойдут на нет, но морозы станут только крепчать.

Температура воздуха в столице утром будет в пределах 0…–2 градуса, вечером — –5…–7 градусов. Ветер северо-западный со шквалами до 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст.