Фестиваль Park Live вернёт деньги за билеты из-за отмены выступления The Prodigy

Накануне стало известно, что The Prodigy отменяет все концерты из-за смерти солиста Кита Флинта. У группы должен был состояться концерт в Москве 14 июля в рамках фестиваля Park Live.
Организаторы мероприятия заявили, что они готовы вернуть деньги за билеты. Сделать это можно в местах их покупки без ограничения по времени.
Вместе с этим организаторы Park Live заявили, что в настоящий момент они занимаются поиском решения для того, чтобы продолжить фестиваль в рамках трёхдневного формата. Все подробности они планируют озвучить в ближайшее время.
Напомним, Флинт умер 4 марта. Ему было 49 лет, музыкант совершил самоубийство.
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