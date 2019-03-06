Фестиваль Park Live вернёт деньги за билеты из-за отмены выступления The Prodigy

Ранее музыкальный коллектив объявил о том, что не поедет в тур из-за смерти Кита Флинта.

Накануне стало известно, что The Prodigy отменяет все концерты из-за смерти солиста Кита Флинта. У группы должен был состояться концерт в Москве 14 июля в рамках фестиваля Park Live.

Организаторы мероприятия заявили, что они готовы вернуть деньги за билеты. Сделать это можно в местах их покупки без ограничения по времени.

Вместе с этим организаторы Park Live заявили, что в настоящий момент они занимаются поиском решения для того, чтобы продолжить фестиваль в рамках трёхдневного формата. Все подробности они планируют озвучить в ближайшее время.

Напомним, Флинт умер 4 марта. Ему было 49 лет, музыкант совершил самоубийство.