"Человек яркой судьбы". Путин поздравил Валентину Терешкову с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днём рождения. Глава государства отметил её легендарный полёт в космос и профессиональный путь. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Вы — человек удивительной, яркой судьбы. Легендарный полёт в космос, весь ваш профессиональный путь — пример честного служения Родине, — говорится в телеграмме.

Российский лидер пожелал Терешковой успехов, здоровья и всего самого доброго.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года. В 1963 году она совершила полёт на космическом корабле "Восток-6". Она остаётся единственной в мире женщиной, совершившей экспедицию в космос в одиночку. Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли.