"Ок, Google, правильное решение". В Крыму оценили исправление ошибки с картами

В корпорации заверили, что "украинским" он оказался на сайте из-за технической ошибки.

В Крыму приветствуют исправление поисковым гигантом Google ошибки с обозначением государственной принадлежности Крыма на картах как украинского. Замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых призвал компанию занять однозначную и справедливую позицию, что регион российский.

— Ок, Google, правильное решение. Никогда не поздно признать ошибки, — сказал крымский чиновник в беседе с РИА "Новости".

Ранее на картах Google Крым обозначался как украинский, там объяснили это техническими причинами. После устранения ошибки в компании заверили, что политического подтекста в произошедшем не было.