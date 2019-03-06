Не только Nutella. Названа лучшая шоколадная паста

Специалисты проанализировали продукцию по более чем семидесяти параметрам качества и безопасности.

Союз потребителей "Росконтроль" провёл исследование кондитерской пасты, которую можно найти на российском рынке. Исследователи определили наиболее качественные марки. Соответствующие результаты появились на сайте организации.

Для проведения лабораторных исследований была выбрана продукция шести брендов: Nutella, Fine Life, "Бурёшка", "То, что надо!", Zentis Nusspli, "Шоколадные реки". Три из них (Nutella, Fine Life, Zentis Nusspli) заявлены компаниями-производителями как ореховые, остальные — шоколадно-ореховые.

В "Росконтроле" пришли к выводу, что пасты "Бурёшка", "То, что надо!" и "Шоколадные реки" не соответствуют требованиям безопасности, а также имеют неприятный вкус. Паста Zentis Nusspli была признана исследователями безопасной, хотя у специалистов и были замечания к органолептическим показателям (внешний вид, аромат).

Наиболее качественной стала продукция брендов Nutella и Fine Life. Всего специалисты проанализировали продукцию брендов по более чем 70 параметрам безопасности и качества.