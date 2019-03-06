Эксперты определили лучшие ликёрные вина в России

Отмечается, что безоговорочными лидерами проверки стали два крымских предприятия более чем со столетней историей производства — "Массандра" (20 вин) и "Солнечная Долина" (6 вин).

В "Роскачестве" подвели итоги проверки ликёрных вин в рамках созданного совместно с Минпромторгом и Минсельхозом "Винного гида России". Как отметили в организации, именно этот вид алкоголя оказался самой стабильной и качественной группой во всём исследовании.

— Вина 29 наименований из 31 получили высокую оценку и вошли в "Винный гид России" (93,5%), — говорится в сообщении "Роскачества".

Отмечается, что безоговорочными лидерами проверки стали два крымских предприятия более чем со столетней историей производства ликёрных вин "Массандра" (20 вин) и "Солнечная Долина" (6 вин).

Топ-10 вин, которые получили наивысшие баллы, выглядит так:

Токай Южнобережный 2012 ("Массандра"); Мускат Белый Южнобережный 2011 ("Массандра"); Мускатное Фестивальное 2015 ("Солнечная Долина"); Мускатель Массандра белый 2011 ("Массандра"); Портвейн белый Крымский 2011 ("Массандра"); Портвейн белый Сурож 2011 ("Массандра"); Портвейн Крымский Солнечной Долины 2010 ("Солнечная Долина"); Портвейн красный Алушта 2015 ("Массандра"); Кокур десертный Сурож 2014 ("Массандра"); Мускатель Массандра черный 2015 ("Массандра").

Ранее Лайф писал о регионах России, где больше всего пьют вина.