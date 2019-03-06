Эксперты определили лучшие ликёрные вина в России

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Эксперты определили лучшие ликёрные вина в России

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Отмечается, что безоговорочными лидерами проверки стали два крымских предприятия более чем со столетней историей производства — "Массандра" (20 вин) и "Солнечная Долина" (6 вин).

В "Роскачестве" подвели итоги проверки ликёрных вин в рамках созданного совместно с Минпромторгом и Минсельхозом "Винного гида России". Как отметили в организации, именно этот вид алкоголя оказался самой стабильной и качественной группой во всём исследовании.

— Вина 29 наименований из 31 получили высокую оценку и вошли в "Винный гид России" (93,5%), — говорится в сообщении "Роскачества".

via GIPHY

Отмечается, что безоговорочными лидерами проверки стали два крымских предприятия более чем со столетней историей производства ликёрных вин "Массандра" (20 вин) и "Солнечная Долина" (6 вин).

Топ-10 вин, которые получили наивысшие баллы, выглядит так:

  1. Токай Южнобережный 2012 ("Массандра");
  2. Мускат Белый Южнобережный 2011 ("Массандра");
  3. Мускатное Фестивальное 2015 ("Солнечная Долина");
  4. Мускатель Массандра белый 2011 ("Массандра");
  5. Портвейн белый Крымский 2011 ("Массандра");
  6. Портвейн белый Сурож 2011 ("Массандра");
  7. Портвейн Крымский Солнечной Долины 2010 ("Солнечная Долина");
  8. Портвейн красный Алушта 2015 ("Массандра");
  9. Кокур десертный Сурож 2014 ("Массандра");
  10. Мускатель Массандра черный 2015 ("Массандра").

Ранее Лайф писал о регионах России, где больше всего пьют вина.

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