Эксперты определили лучшие ликёрные вина в России

В "Роскачестве" подвели итоги проверки ликёрных вин в рамках созданного совместно с Минпромторгом и Минсельхозом "Винного гида России". Как отметили в организации, именно этот вид алкоголя оказался самой стабильной и качественной группой во всём исследовании.
— Вина 29 наименований из 31 получили высокую оценку и вошли в "Винный гид России" (93,5%), — говорится в сообщении "Роскачества".
Отмечается, что безоговорочными лидерами проверки стали два крымских предприятия более чем со столетней историей производства ликёрных вин "Массандра" (20 вин) и "Солнечная Долина" (6 вин).
Топ-10 вин, которые получили наивысшие баллы, выглядит так:
- Токай Южнобережный 2012 ("Массандра");
- Мускат Белый Южнобережный 2011 ("Массандра");
- Мускатное Фестивальное 2015 ("Солнечная Долина");
- Мускатель Массандра белый 2011 ("Массандра");
- Портвейн белый Крымский 2011 ("Массандра");
- Портвейн белый Сурож 2011 ("Массандра");
- Портвейн Крымский Солнечной Долины 2010 ("Солнечная Долина");
- Портвейн красный Алушта 2015 ("Массандра");
- Кокур десертный Сурож 2014 ("Массандра");
- Мускатель Массандра черный 2015 ("Массандра").
Ранее Лайф писал о регионах России, где больше всего пьют вина.
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