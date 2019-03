В США снимут первый в мире фильм про Hello Kitty

Продюсером будущей киноленты, которая расскажет о японском персонаже, выступит Бо Флинн.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures снимет фильм о японской мультяшной кошке Hello Kitty. Это будет первая лента, снятая о данном персонаже за 45 лет его существования. Об этом сообщает Variety.

Как стало известно, компания New Line Cinema купила права на фильм Hello Kitty у японской корпорации Sanrio. Теперь у фирмы есть права на всех персонажей этой вселенной, в том числе кролика My Melody, персонажей Little Twin Stars. Также у них есть "ленивый желток" Гудетама, очень популярный в Японии и Корее. В настоящий момент неизвестно, будет фильм анимированный или с живыми актёрами.

Продюсер будущей ленты — Бо Флинн. Вместе с этим в Warner Bros. никого не смутило, что персонаж Хеллоу Китти не разговаривает и не меняет выражения лица. О съёмках станет известно позже.