В США снимут первый в мире фильм про Hello Kitty

Кинокомпания Warner Bros. Pictures снимет фильм о японской мультяшной кошке Hello Kitty. Это будет первая лента, снятая о данном персонаже за 45 лет его существования. Об этом сообщает Variety.
Как стало известно, компания New Line Cinema купила права на фильм Hello Kitty у японской корпорации Sanrio. Теперь у фирмы есть права на всех персонажей этой вселенной, в том числе кролика My Melody, персонажей Little Twin Stars. Также у них есть "ленивый желток" Гудетама, очень популярный в Японии и Корее. В настоящий момент неизвестно, будет фильм анимированный или с живыми актёрами.
Продюсер будущей ленты — Бо Флинн. Вместе с этим в Warner Bros. никого не смутило, что персонаж Хеллоу Китти не разговаривает и не меняет выражения лица. О съёмках станет известно позже.
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