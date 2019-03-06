Предскажут будущее и споют. Роботы поздравят москвичей с Масленицей и 8 Марта

Робот Борис будет говорить всем женщинам комплименты, пока его собрат будет печь блины.

Масленичные гулянья в Москве продолжаются, а традиционные атрибуты праздника разбавляет высокотехнологичное кулинарное шоу. На ВДНХ робот-блинопёк приготовит для посетителей главное блюдо Масленицы.

— Благодаря новым технологиям робот выпекает блины в два раза быстрее. За один час из-под его рук-манипуляторов выходит более двух десятков блинчиков, — рассказали в пресс-службе столичного парка.

При этом блинопёк будет не единственным роботом на гуляньях. Его собратья также будут развлекать гостей. 8 Марта один робот будет печь блины, а второй — дарить посетительницам цветы в честь Международного женского дня. Третий прочитает стихи и споёт романтические серенады. Робот Деревяка предскажет по руке будущее, а робот Борис будет говорить всем женщинам комплименты.