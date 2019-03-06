Основатель Papa Johnʼs покинул компанию. Его обвинили в расизме

Ещё летом прошлого года ему пришлось уйти с поста председателя совета директоров компании.

Основатель сети пиццерий Papa Johnʼs Джон Шнаттер выйдет из состава директоров компании. Также Шнаттер отзовёт все иски к ней после скандала, связанного с расистскими высказываниями. Об этом сообщает CNBS.

Джон Шнаттер покинул пост председателя совета директоров компании ещё в июле прошлого года.

Поводом для всего этого стало то, что он произнёс расистское "оскорбление на букву Н". В США считается, что слово nigga (негр) могут употреблять только чернокожие. Прозвучало это слово во время телефонной конференции компании Papa Johnʼs и маркетингового агентства Laundry Service. Конференция была посвящена урегулированию публичных скандалов.

После этого Шнаттер подал иск против своей компании. Он обвинил людей, причастных к его увольнению, в халатности. При этом Шнаттер отвергал обвинения в расизме, а также считал, что в компании против него существует заговор.