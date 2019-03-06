В Киеве заявили, что Украина "стояла у истоков Европы", и назвали Москву болотом

Посол Украины в Австрии Александр Щерба в посте в социальной сети "Фейсбук" написал, что страна "стояла у истоков Европы", а Крым с давних времён был её частью.
— Украина — это единственная часть земной суши, соединённая с полуостровом, — заявил Щерба.
Он отметил, что христианство в Киевскую Русь принесла княгиня Ольга, которая крестилась в Крыму (большинство источников указывает на то, что крещение княгини произошло в Константинополе).
— Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы, — заявил Щерба.
Дипломат считает, что государство "далеко не случайно" называлось Киевской Русью — Москва в то время была "простым болотом".
Ранее Лайф писал, что посол Украины в Австрии раскритиковал австрийскую газету за "соблазнительное описание" Крыма.
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