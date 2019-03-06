В Киеве заявили, что Украина "стояла у истоков Европы", и назвали Москву болотом

Украинский дипломат возмутился словами кандидата в Европарламент, заявившего о том, что к Крыму Незалежная никогда не имела отношения.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба в посте в социальной сети "Фейсбук" написал, что страна "стояла у истоков Европы", а Крым с давних времён был её частью.

— Украина — это единственная часть земной суши, соединённая с полуостровом, — заявил Щерба.

Он отметил, что христианство в Киевскую Русь принесла княгиня Ольга, которая крестилась в Крыму (большинство источников указывает на то, что крещение княгини произошло в Константинополе).

— Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы, — заявил Щерба.

Дипломат считает, что государство "далеко не случайно" называлось Киевской Русью — Москва в то время была "простым болотом".

Ранее Лайф писал, что посол Украины в Австрии раскритиковал австрийскую газету за "соблазнительное описание" Крыма.