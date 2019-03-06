Аналитики подсчитали, сколько россияне готовы тратить на отдых

Граждане стали отдавать предпочтение внутренним и бюджетным поездкам стоимостью до 40 тысяч рублей.

Специалисты аналитического центра НАФИ отмечают, что российские путешественники в 2018 году стали более экономными. Доля людей, готовых потратить на отдых больше 60 тысяч рублей, существенно сократилась за последний год, сообщает АТОР. Это следует из данных отраслевого обзора НАФИ "Рынок туристических услуг: потребительское поведение и планы россиян", опубликованных в феврале этого года.

Эксперты отмечают, что треть россиян в 2018 году рассматривали отдых за границей (33%). Почти половина из них (46%) были готовы потратить на поездку не более 40 тысяч рублей на человека. Кроме того, по сравнению с прошлым годом выросло число тех, кто планирует потратить на отдых за границей от 40 до 60 тысяч рублей (32% против 24% в прошлом году).

А также почти вдвое (14% против 26% в 2017 году) сократилось число путешественников, тратящих на будущий зарубежный отпуск от 60 до 100 тысяч рублей. Однако доля тех, кто может отдать за заграничную поездку больше 100 тысяч рублей, наоборот, возросла за год с 4% до 6%.

Аналитики подчеркнули, что больше половины наших соотечественников (58%) намерены провести свой будущий отпуск в России. Причём об этом чаще всего заявляли жители городов-миллионников (65%). Во многом данная тенденция обуславливается тем, что россияне рассматривают внутренний туризм в качестве бюджетного: 75% опрошенных готовы потратить на поездку менее 40 тысяч рублей. Годом ранее этот показатель составлял 67%: а в 2016-м — 47%.

Большинство россиян, сообщает НАФИ, копят деньги на отдых самостоятельно (87%). Каждый десятый берёт деньги на отдых в долг у друзей или родственников (9%) или отдыхает за чужой счёт (8%). Исследователи отметили, что наибольшая доля таких путешественников приходится на молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (18% из них занимают деньги и 20% отдыхают за счёт других людей).

В опросе, проведённом НАФИ, принимало участие 1600 человек в 42 регионах, в 140 населённых пунктах.