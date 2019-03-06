"Яндекс. Маркет" получил предостережение из-за размещения цен на алкоголь

Однако юристы считают, что информация об алкоголе выдавалась только после запроса — а значит, эту информацию нельзя отнести к рекламе.

Росалкогольрегулирование (РАР) выдало предостережение сервису "Яндекс. Маркет" из-за публикации цен на алкоголь. Ведомство считает, что наличие раздела с этим типом продукции на сайте компании нарушает запрет на дистанционную продажу алкоголя. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Если "Яндекс. Маркет" не устранит нарушение и не уведомит об этом регулятора, то компании грозит штраф. Сумма штрафа — 100–300 тысяч рублей.

Раздел с алкоголем в сервисе "Яндекс. Маркет" появился в декабре 2018 года. Он работает в тестовом режиме. В разделе можно найти цены на напитки в разных магазинах, где их можно забронировать по телефону, а после приехать и купить.

ФАС не нашла нарушений в работе компании. Юристы говорят, что информация об алкоголе в сервисе выдаётся только после запроса, поэтому эти данные нельзя относить к рекламе.