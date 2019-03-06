"Шрек зла не держит". Таксист облил зелёнкой пассажира за неоплаченный проезд

Парень отказался платить полторы тысячи рублей и, по словам таксиста, пытался сбежать.

В городе Артём Приморского края таксист облил зелёнкой пассажира за то, что тот катался продолжительное время по улицам, однако заявил, что не будет платить. Об инциденте сообщается в Instagtam-аккаунте "ДПС Контроль 125rus".

Судя по комментариям к видео, водителем была женщина, она и рассказала подробности.

— Когда мы подъехали к адресу, денег у него не оказалось. На вопрос: "Что будем делать?" он ответил: "Ничего", хотел сбежать. Я отъехала от адреса, попросила привезти зелёнки, заставили его умыться и всё. Ходит теперь зелёненький Шрек, зла на меня не держит, — пишет пользователь, добавляя, что сейчас парень сам над собой смеётся.

Полтора года назад таксисты Хабаровска заставили умыться зелёнкой девушек, которые также решили покататься бесплатно. Там стоимость поездки составляла 2150 рублей. Позже и сам таксист умылся зелёнкой и решил пойти на мировую с "пострадавшими".