Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"

Накануне в Минобороны РФ заявили, что рядом с лагерем нашли свежее массовое захоронение.

США сорвали гуманитарную операцию по спасению беженцев из сирийского лагеря "Эр-Рукбан". Об этом сообщили межведомственные координационные штабы России и Сирии в своём экстренном совместном заявлении.

— Командование группировкой США в зоне Эт-Танф так и не взяло на себя ответственность за обеспечение безопасного и беспрепятственного следования автомобильных колонн через контролируемую им зону и, по сути, сорвало выполнение важнейшей гумоперации по спасению сирийских граждан, находящихся в "Рукбане", — говорится в заявлении.

В документе также отмечают, что беженцы удерживаются подконтрольными США бандформированиями в заложниках. Кроме того, Россия и Сирия переводят формат наблюдения за лагерем на постоянную основу, чтобы регулярно информировать международную общественность о происходящих там событиях.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что рядом с лагерем беженцев "Эр-Рукбан" обнаружили свежее кладбище с тремя сотнями новых захоронений.