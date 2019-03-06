"Настоящий талант". Путин поздравил Жванецкого с 85-летием

Российский лидер подчеркнул, что своим творчеством артист доказывает щедрость и многогранность истинного таланта.

Президент России Владимир Путин поздравил писателя-сатирика Михаила Жванецкого с 85-летием. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме российский лидер отметил, что руководитель Московского театра миниатюр выступает на эстраде с неизменным успехом.

— Всем своим творчеством убедительно подтверждаете, что настоящий талант щедр и многогранен. И всегда востребован, — подчеркнул Путин, пожелав Жванецкому всего наилучшего.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В 1999 году получил звание "Народный артист Украины", в 2012-м — "Народный артист Российской Федерации". В конце февраля сатирик получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

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