В Шереметьево предложили не пускать в аэропорты людей в "зловонной одежде"

Международный аэропорт Шереметьево обратился в Министерство транспорта РФ с предложением об ужесточении правил пользования аэровокзалами, сообщает "Коммерсант".
В проекте поправок к Воздушному кодексу России предлагается запретить "приставать к гражданам с предложением навязать услугу". К подобным услугам относятся, например, предложения о поездках на такси или об упаковке багажа.
Предложенные представителями Шереметьево правила также запрещают попрошайничество и нахождение в "зловонной одежде" в аэропортах. По территории аэровокзалов предлагают запретить передвигаться на велосипедах, самокатах и роликах.
Министерство пока не вынесло решения по законопроекту, однако эксперты считают, что он должен иметь рекомендательный, а не обязательный характер — это поможет избежать избыточного регулирования.
В самом аэропорту заявили, что вопрос о том, устанавливать ли административную ответственность за нарушение правил, решат в Минтрансе.
Как отмечается, разработку проекта поддерживают в аэропорту Домодедово, однако отмечают, что он должен быть согласован с авиационной отраслью.
Ранее Лайф сообщал, что в московских аэропортах снова разрешили сидеть на полу и мыться в туалетах.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени