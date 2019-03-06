В Шереметьево предложили не пускать в аэропорты людей в "зловонной одежде"

Представители воздушной гавани разработали типовой документ, вводящий ответственность за различные нарушения.

Международный аэропорт Шереметьево обратился в Министерство транспорта РФ с предложением об ужесточении правил пользования аэровокзалами, сообщает "Коммерсант".

В проекте поправок к Воздушному кодексу России предлагается запретить "приставать к гражданам с предложением навязать услугу". К подобным услугам относятся, например, предложения о поездках на такси или об упаковке багажа.

Предложенные представителями Шереметьево правила также запрещают попрошайничество и нахождение в "зловонной одежде" в аэропортах. По территории аэровокзалов предлагают запретить передвигаться на велосипедах, самокатах и роликах.

Министерство пока не вынесло решения по законопроекту, однако эксперты считают, что он должен иметь рекомендательный, а не обязательный характер — это поможет избежать избыточного регулирования.

В самом аэропорту заявили, что вопрос о том, устанавливать ли административную ответственность за нарушение правил, решат в Минтрансе.

Как отмечается, разработку проекта поддерживают в аэропорту Домодедово, однако отмечают, что он должен быть согласован с авиационной отраслью.

Ранее Лайф сообщал, что в московских аэропортах снова разрешили сидеть на полу и мыться в туалетах.