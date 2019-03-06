"Совсем совести нет!" В Сети возмущены словами чиновницы о питании школьников

Беляева провела жирную черту между обязанностями родителей и руководства учебных заведений. Первые должны покупать и привозить продукты, а вторые — лишь предоставлять место для их приготовления, уверена она.

Глава департамента образования Владимирской области Ольга Беляева подверглась резкой критике за слова о том, что ответственность за питание детей в школах лежит на родителях. Возмущённые пользователи соцсетей иронично предложили полностью взять на себя обязанности муниципалитетов и чиновников — самостоятельно учить детей и проводить экзамены. Отметим, что губернатор Владимирской области так и не прокомментировал скандальное заявление члена своей команды.

— А ещё самим шить им форму, обучать по всем предметам и проводить ЕГЭ! Во жизнь-малина. Вопрос только в том, что будут делать в это время те, кому положено это делать? — негодует пользователь с ником @natasekacheva.

Её поддержали и другие, пошутив, что родителям следует продукты в школы привозить и проводить деткам уроки. Другие предположили, что Беляева просто не смогла адекватно пояснить правила организации питания в учебных заведениях, поскольку не знакома с реальной ситуацией по этому вопросу.

— Питание и так платное в школе. О чём она? Чтоб самим родителям договоры заключать с поварами? Заказывать привозную еду? — написала @inkarpova1.

Одна из мам напомнила о предложении запретить на принос в школу домашней еды. Она призвала чиновников определиться с правилами и позицией по школьному питанию. Комментатор заключила, что у Беляевой "совсем совести нет".

Чиновница сделала неоднозначное заявление, комментируя отмену бесплатных завтраков и обедов в учебных учреждениях. По убеждению Беляевой, "организация питания детей — это исключительно ответственность родителей". Она считает, что в обязанности образовательной организации входит предоставление кухонного оборудования, места для приготовления пищи, организация условия для приёма пищи и наём поваров. А покупка, подвоз и изготовление продуктов — это уже вопрос родителей.