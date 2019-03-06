Опрос показал, чего ищут россиянки в одиночных путешествиях

Пляжный отдых выбирает 41% соло-путешественниц, 35% интересуются короткими городскими поездами с экскурсионной программой.

Хоть раз в одиночном путешествии бывал 31% россиянок, причём половина респонденток совершали такие поездки в течение последних трёх лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования momondo.ru. Опрос был проведён среди 999 девушек и женщин от 18 до 65 лет.

Ещё четверть участниц признались, что никогда не пробовали отдыхать в одиночку, но хотели бы попробовать. Что же касается вопроса, чего россиянки ищут в подобных поездках, они отвечают просто: манит чувство независимости, желание полноценного отдыха и общение с интересными людьми.

Зачем россиянки отправляются в соло-путешествие?

Желание побыть наедине с собой (38%)

Отдых без оглядки на чужие прихоти (38%)

Не нашли себе компанию (более 20%)

Вызов себе (14%)

Желание познакомиться с новыми людьми (13%)

Надежда встретить любовь (7%)

Пляжный отдых выбирают 41% соло-путешественниц, 35% интересуются короткими городскими поездами с экскурсионной программой.

Среди того, что одиночное путешествие подарило женщинам, лидером стал ответ, что такой опыт дал им чувство независимости. Кроме того, участницы отмечали, что такая поездка позволяет максимально расслабиться, посвящая всё время себе, помогает открываться всему новому и легче знакомиться с другими туристами, учит самостоятельно себя развлекать, открывает новые стороны собственной личности, помогает более достоверно воспринимать новую страну и способствует общению с местными жителями.