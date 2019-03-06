В Москве водителей призвали заранее дарить подарки к 8 Марта

В четверг, 7 марта, накануне праздничной пятницы, час пик на дорогах сместится из-за короткого рабочего дня.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к московским водителям с предложением начать поздравлять женщин с Международным женским днём уже сегодня, 6 марта.

В ЦОДДе рассказали, что 7 марта в городе будет много пробок — "все начнут дарить подарки милым дамам". Чтобы спасти себя и столицу от заторов, водителям предложили поздравить женщин уже сегодня.

— Будь приятно оригинальным — привези букет заранее, — сказано в сообщении центра в "Инстаграме".

В ЦОДДе отметили, что фото подарков и букетов можно выкладывать в соцсети с хештегом #ПоздравляйСегодня.

Ранее Лайф писал, что синоптики предупредили москвичей об арктическом вторжении перед 8 Марта.