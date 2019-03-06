В Москве водителей призвали заранее дарить подарки к 8 Марта

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к московским водителям с предложением начать поздравлять женщин с Международным женским днём уже сегодня, 6 марта.
В ЦОДДе рассказали, что 7 марта в городе будет много пробок — "все начнут дарить подарки милым дамам". Чтобы спасти себя и столицу от заторов, водителям предложили поздравить женщин уже сегодня.
— Будь приятно оригинальным — привези букет заранее, — сказано в сообщении центра в "Инстаграме".
В ЦОДДе отметили, что фото подарков и букетов можно выкладывать в соцсети с хештегом #ПоздравляйСегодня.
Ранее Лайф писал, что синоптики предупредили москвичей об арктическом вторжении перед 8 Марта.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени