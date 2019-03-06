Более 45 млн рублей украли из банковского сейфа турфирмы в Москве

Во вскрытой злоумышленником ячейке находилось 350 тысяч долларов и 300 тысяч евро.

Неизвестный похитил из индивидуального банковского сейфа московской турфирмы валюту более чем на 45 миллионов рублей. Пострадавший считает, что кража могла произойти в период с 12 ноября 2018 года по 4 марта 2019 года.

Во вскрытой злоумышленником ячейке находилось 350 тысяч долларов и 300 тысяч евро. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что пострадавший обратился к ним 5 марта, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Инцидент произошёл в организации на улице Новочеремушкинской.

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