Двух пьяных пассажиров сняли с рейса Хабаровск — Иркутск из-за авиадебоша

Двух жителей Бурятии сняли с рейса Хабаровск — Иркутск. Они были пьяны и нарушали общественный порядок, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.

— Сотрудники полиции сняли мужчин с рейса и доставили их в дежурную часть ЛОП в аэропорту Хабаровска. Проведённое медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения, — говорится в сообщении ведомства.

Их привлекли к административной ответственности по таким статьям, как "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство". В качестве наказания двум мужчинам назначили штраф.