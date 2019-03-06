"Врач — это на всю жизнь". Глава Минздрава Ингушетии спасла пассажирку самолёта

Женщина была в критическом состоянии — сильные судороги, кровотечение и затруднённое дыхание.

Министр здравоохранения Ингушетии Марем Арапханова оказала экстренную медицинскую помощь пассажирке рейса Магас — Москва. Она рассказала Лайфу, что женщине стало плохо через полчаса после взлёта вчера вечером. О приступе у пассажирки министр случайно узнала из разговора членов экипажа. Арапханова оглянулась и увидела, что женщина рухнула на пол. Её состояние было критическим.

— Она потеряла сознание, появились судороги, затруднённое дыхание, кровотечение из носа. Пришлось оказывать помощь — слава богу, удачно. Час где-то мы боролись. Ситуация действительно была сложная. Но Всевышний нам помог, и мы постарались, — сказала она Лайфу.

После оказанной помощи состояние женщины стабилизировалось, а в аэропорту их встретила бригада скорой помощи, которая отвезла её в одну из столичных больниц. В том, что она спасла жизнь человеку, сама Арапханова не видит ничего удивительного. Она убеждена, что "министр — должность временная, а врачи мы на всю жизнь".

— Это наша обязанность, я же врач в первую очередь, а не министр, — заключила собеседница Лайфа.

Примечательно, что сегодня ночью в аналогичную ситуацию попала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Во время перелёта из Москвы в Ташкент она оказала экстренную помощь одной из пассажирок, которой стало трудно дышать.