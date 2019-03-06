Книгоиздатели потребовали от Генпрокуратуры покончить с "Либрусеком"

Отмечается, что, несмотря на формальную блокировку сайта, ресурс продолжает успешно работать через зеркала.

Руководитель Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке. Он попросил взять под личный контроль расследование уголовного дела против сайта "Либрусек", а также покончить с пиратской деятельностью ресурса. Об этом сообщает "Коммерсант".

В своём обращении Степашин отметил, что, невзирая на формальную блокировку сайта, ресурс продолжает успешно работать через зеркала. Такая деятельность сайта увеличивает убытки издателей.

Вместе с этим глава РКС посетовал на позицию прокуратуры, вернувшей уголовное дело в отношении основателя компании "Аймобилко" Николая Белоусова следствию, посчитав, что тот не был осведомлён о пиратском распространении книг. Самого Белоусова считают одним из крупнейших распространителей контента в "Либрусеке".