В Дубай за полмиллиона. Названы самые дорогие билеты на 8 Марта

Причём в лидерах — перелёты по континенту, которые оказались дороже путешествия в США.

Эксперты одного из крупнейших российских туристических поисковиков Aviasales проанализировали бронирования авиаперелётов с вылетом 8–9 марта и составили топ-10 самых дорогих билетов. Причём, как отметили исследователи, половина из этих заказов пришлась на регионы.

— По данным исследования, первое место в роскошном рейтинге заняла компания из трёх человек, купившая авиабилеты из Москвы в Дубай за 528 тысяч рублей. Следом идёт парное бронирование из Петербурга на китайский остров Хайнань за 289 тысяч рублей, — приводит агентство "Москва" сообщение компании.

На третьем месте оказались путешественники из Москвы, купившие билеты в Париж за 287 тысяч рублей. Четвёртое занял уже один москвич, который отправится в Сан-Франциско за 184 тысячи рублей. Замыкает пятёрку билет из Анапы в американский город Тампа за 166 тысяч рублей.

В десятке также билеты на перелёт из Южно-Сахалинска в Сингапур, из Краснодара в Лондон, из Новосибирска в Брисбен и из Москвы в Буэнос-Айрес и Майами.

Не отстают от соотечественников и те, кто предпочитает отдых внутри страны. Самыми дорогими по России стали авиабилеты из Казани в Санкт-Петербург за 109 тысяч рублей, из Москвы в Махачкалу за 97 тысяч и из Москвы в Якутск за 62 тысячи рублей.

Ранее Лайф писал о самых доступных авиабилетах для россиян в марте. Среди международных перелётов, которые не ударят по карману, значатся перелёты из Москвы в Лейпциг, Минск и другие европейские города.